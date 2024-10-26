У Києві оголосили повітряну тривогу

У Києві в ніч на 26 жовтня оголосили повітряну тривогу. Причиною стала загроза застосування ударних БпЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Повітряна тривога в місті Київ", - йдеться у повідомленні о 00:10.

Перед цим у ПС повідомили, що ворожий "Шахед" на півдні Чернігівської області летить курсом на Київську область. Наступним повідомленням військові уточнили, що мова йде не про один "Шахед", і вони летять безпосередньо на Київ.

Після оголошення тривоги у Київській міській військовій адміністрації (КМВА) підтвердили, що причиною сигналу стала загроза застосування ударних безпілотників.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття", - написав о 00:12 Сергій Попко, начальник КМВА.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:12 карта повітряних тривог має такий вигляд.