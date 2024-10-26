В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве в ночь на 26 октября была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза применения ударных БпЛА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал "Карта воздушных тревог" и Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Воздушная тревога в городе Киев", - говорится в сообщении в 00:10.
Перед этим в ПС сообщили, что "Шахед" на юге Черниговской области летит курсом на Киевскую область.Следующим сообщением военные уточнили, что речь идет не об одном "Шахеде", и они летят непосредственно на Киев.
После объявления тревоги в Киевской городской военной администрации (КГВА) подтвердили, что причиной сигнала стала угроза применения ударных беспилотников.
"Внимание! Угроза БпЛА для столицы! Направляйтесь к укрытию", - написал в 00:12 Сергей Попко, начальник КГВА.
Где объявили тревогу
По состоянию на 00:12 карта воздушных тревог выглядит следующим образом.
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