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У Києві та низці областей повітряна тривога. У мережі повідомляють про дрони

Фото: у Києві та в ряді областей оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Моніторингові паблики повідомляють про політ дронів-камікадзе з півночі у напрямку Київської та Чернігівської областей.

Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав не ігнорувати повітряну тривогу.

Повітряна тривога поширюється на центр України

Повітряна тривога також поширилась на Кіровоградську область. Згодом про небезпеку з повітря оголосили у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Війська РФ посилили удари по Україні останнім часом

Нагадаємо, що в останні тижні окупанти стали значно частіше вдаватися до ракетних та дронових атак по Україні. Переважно атаки наносяться в темний час доби.

У Силах оборони пояснюють, що таким чином війська РФ намагаються перенести анонсований контрнаступ ЗСУ, а також хочуть виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.

Минулої ночі також не обійшлося без повітряної тривоги у низці областей нашої країни, а саме: північних, центральних та східних. На ранок стало відомо, що росіяни направили дрони-камікадзе на Харківську область.

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