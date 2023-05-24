У Києві та низці областей повітряна тривога. У мережі повідомляють про дрони

Сьогодні ввечері, 24 травня, у Києві та області, а також низці регіонів оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Моніторингові паблики повідомляють про політ дронів-камікадзе з півночі у напрямку Київської та Чернігівської областей.
Єрмак закликав не ігнорувати повітряну тривогу
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму Telegram закликав не ігнорувати повітряну тривогу.
Повітряна тривога поширюється на центр України
Повітряна тривога також поширилась на Кіровоградську область. Згодом про небезпеку з повітря оголосили у Житомирській, Чернігівській та Миколаївській областях.
Війська РФ посилили удари по Україні останнім часом
Нагадаємо, що в останні тижні окупанти стали значно частіше вдаватися до ракетних та дронових атак по Україні. Переважно атаки наносяться в темний час доби.
У Силах оборони пояснюють, що таким чином війська РФ намагаються перенести анонсований контрнаступ ЗСУ, а також хочуть виявити слабкі місця у протиповітряній обороні України.
Минулої ночі також не обійшлося без повітряної тривоги у низці областей нашої країни, а саме: північних, центральних та східних. На ранок стало відомо, що росіяни направили дрони-камікадзе на Харківську область.
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