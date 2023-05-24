В Киеве и ряде областей воздушная тревога. В сети сообщают о дронах

Сегодня вечером, 24 мая, в Киеве и области, а также ряде регионов объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Воздушная тревога также распространилась на Кировоградскую область. Вскоре об опасности с воздуха объявили в Житомирской, Черниговской и Николаевской областях.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram призвал не игнорировать воздушную тревогу.

Мониторинговые паблики сообщают о полете дронов-камикадзе с севера по направлению Киевской и Черниговской областей.

Войска РФ усилили удары по Украине в последнее время

Напомним, что в последние недели оккупанты стали значительно чаще прибегать к ракетным и дроновым атакам по Украине. Преимущественно, атаки наносятся в темное время суток.

В Силах обороны объясняют, что таким образов войска РФ пытаются перенести анонсированное контрнаступление ВСУ, а также хотят обнаружить слабые места в противовоздушной обороне Украины.

В прошлую ночь также не обошлось без воздушной тревоги в ряде областей нашей страны, а именно: северных, центральных и восточных. К утру стало известно, что россияне направили дроны-камикадзе на Харьковскую область.

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