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У Києві оголосили карантин: виявили небезпечного шкідника дерев

Фото: у Києві оголосили карантин через небезпечного шкідника дерев (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві виявили небезпечного шкідника дерев - вузькозлатку ясеневу смарагдову. У зв'язку з цим у столиці вирішили ввести карантин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

"За поданням Управління фітосанітарної безпеки Головного управління Держпродспоживслужби в місті Києві про виявлення небезпечного шкідника дерев - вузькозлатки ясеневої смарагдової - у столиці запроваджується карантин", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що шкідник становить небезпеку винятково для дерев, тому жодних обмежень на відвідування зелених зон чи вигулу на їх території домашніх тварин не передбачається.

Вузькозлатка ясенева смарагдова може загрожувати зникненню ясенів. Внаслідок пошкодження вони засихають протягом одного чи двох років.

Карантинні заходи поширюються на всю територію столиці та, зокрема, передбачають:

  • проведення візуальної перевірки дерев для визначення наявності карантинного організму;
  • відбір зразків і направлення їх на фітосанітарну експертизу;
  • здійснення фітосанітарних процедур, зокрема обробка заражених дерев під дією механічних, хімічних або термічних факторів;
  • у випадках, коли технічна переробка не може забезпечити належний рівень фітосанітарного захисту - санітарна утилізація виявлених пошкоджених дерев.

Також зазначається, що карантин буде запроваджений відповідним розпорядженням КМВА, яке набирає чинності наступного для після його опублікування в офіційному друкованому виданні та на офіційній інтернет-сторінці Держпродспоживслужби України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що останніми тижнями у Києві значно підвищився рівень захворюваності на COVID-19. Зокрема, через коронавірус збільшилась кількість госпіталізацій у порівнянні з початком липня.

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