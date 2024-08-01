В Киеве объявили карантин: обнаружили опасного вредителя деревьев

В Киеве обнаружили опасного вредителя деревьев - узкозлатку ясеневую изумрудную. В связи с этим в столице решили ввести карантин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
"По представлению Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве об обнаружении опасного вредителя деревьев - узкозолоты ясеневой изумрудной - в столице вводится карантин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вредитель представляет опасность исключительно для деревьев, поэтому никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предусматривается.
Узкозолотая ясеневая изумрудная может угрожать исчезновению десен. В результате повреждения они засыхают в течение одного или двух лет.
Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предусматривают:
Также отмечается, что карантин будет введен соответствующим распоряжением КМВА, которое вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании и на официальной интернет-странице Госпродпотребслужбы Украины.
Напомним, ранее мы сообщали, что в последние недели в Киеве значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19. В частности, из-за коронавируса увеличилось количество госпитализаций по сравнению с началом июля.
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