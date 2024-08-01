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В Киеве объявили карантин: обнаружили опасного вредителя деревьев

Фото: в Киеве объявили карантин из-за опасного вредителя деревьев (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве обнаружили опасного вредителя деревьев - узкозлатку ясеневую изумрудную. В связи с этим в столице решили ввести карантин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

"По представлению Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве об обнаружении опасного вредителя деревьев - узкозолоты ясеневой изумрудной - в столице вводится карантин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вредитель представляет опасность исключительно для деревьев, поэтому никаких ограничений на посещение зеленых зон или выгула на их территории домашних животных не предусматривается.

Узкозолотая ясеневая изумрудная может угрожать исчезновению десен. В результате повреждения они засыхают в течение одного или двух лет.

Карантинные мероприятия распространяются на всю территорию столицы и, в частности, предусматривают:

  • проведение визуальной проверки деревьев для определения наличия карантинного организма;
  • отбор образцов и направление их на фитосанитарную экспертизу;
  • осуществление фитосанитарных процедур, в частности, обработка зараженных деревьев под действием механических, химических или термических факторов;
  • в случаях, когда техническая переработка не может обеспечить надлежащий уровень фитосанитарной защиты - санитарная утилизация обнаруженных поврежденных деревьев.

Также отмечается, что карантин будет введен соответствующим распоряжением КМВА, которое вступает в силу после его опубликования в официальном печатном издании и на официальной интернет-странице Госпродпотребслужбы Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что в последние недели в Киеве значительно повысился уровень заболеваемости COVID-19. В частности, из-за коронавируса увеличилось количество госпитализаций по сравнению с началом июля.

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