У Києві оголошено тривогу, в області ППО працює по дронах

У Києві та низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги ввечері четверга, 31 жовтня. У Київській області ППО працює по ворожих дронах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Київську ОВА.
За даними Повітряних сил, Росія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Вони рухались із Сумської області у напрямку столиці.
Також декілька груп дронів було помічено у Дніпропетровській області, які рухаються південно-західним курсом.
Водночас, близько 20:00 у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО по російських дронах.
"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано у повідомленні.
Рух ударних БпЛА:
Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.
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