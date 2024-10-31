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У Києві оголошено тривогу, в області ППО працює по дронах

Ілюстративне фото: у Києві оголошено тривогу (Віталій Носач, РБК-Україна))
Автор: Наталія Кава

У Києві та низці областей оголошено сигнал повітряної тривоги ввечері четверга, 31 жовтня. У Київській області ППО працює по ворожих дронах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Київську ОВА.

За даними Повітряних сил, Росія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Вони рухались із Сумської області у напрямку столиці.

Також декілька груп дронів було помічено у Дніпропетровській області, які рухаються південно-західним курсом.

Водночас, близько 20:00 у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО по російських дронах.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано у повідомленні.

Де помічено дрони

Рух ударних БпЛА:

  • БпЛА західніше Чернігова, курс західний.
  • БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.
  • БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.
  • БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.
  • БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.
  • БпЛА курсом на Дніпро з півночі.
  • БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.
  • БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.
  • БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу

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