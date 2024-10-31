У Києві оголошено тривогу, в області ППО працює по дронах

За даними Повітряних сил, Росія запустила декілька груп безпілотників з північного напрямку. Вони рухались із Сумської області у напрямку столиці.

Також декілька груп дронів було помічено у Дніпропетровській області, які рухаються південно-західним курсом.

Водночас, близько 20:00 у Київській ОВА повідомили, що в області працює ППО по російських дронах.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - сказано у повідомленні.

Де помічено дрони

Рух ударних БпЛА:

БпЛА західніше Чернігова, курс західний.

БпЛА в районі Ніжина Чернігівської області, курс південно-західний.

БпЛА в районі Обухова Київської області, курс західний.

БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини, курс південний/південно-західний.

БпЛА в західній частині Полтавщини, курс західний.

БпЛА курсом на Дніпро з півночі.

БпЛА на межі Дніпропетровщини та Кіровоградщини, курс південно-західний.

БпЛА в східіній частині Миколаївщини, курс південно-західний.

БпЛА західніше Харкова, курс південний.

Нагадаємо, жителів областей де оголошено тривогу просять зберігати спокій та у разі загрози пройти в укриття. Також варто нагадати, що в Україні заборонено знімати роботу ППО.

Де оголошено тривогу