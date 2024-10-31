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В Киеве объявлена тревога, в области ПВО работает по дронам

Иллюстративное фото: в Киеве объявлена тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве и ряде областей объявлен сигнал воздушной тревоги вечером четверга, 31 октября. В Киевской области ПВО работает по вражеским дронам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Киевскую ОВА.

По данным воздушных сил, Россия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Они двигались из Сумской области в направлении столицы.

Также несколько групп дронов были замечены в Днепропетровской области, которые двигаются по юго-западному курсу.

В то же время около 20:00 в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО по российским дронам.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Где замечены дроны

Движение ударных БпЛА:

  • БПЛА западнее Чернигова, курс западный.
  • БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.
  • БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.
  • БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.
  • БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
  • БпЛА курсом на Днепр с севера.
  • БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.
  • БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.
  • БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога

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