В Киеве объявлена тревога, в области ПВО работает по дронам

По данным воздушных сил, Россия запустила несколько групп беспилотников с северного направления. Они двигались из Сумской области в направлении столицы.

Также несколько групп дронов были замечены в Днепропетровской области, которые двигаются по юго-западному курсу.

В то же время около 20:00 в Киевской ОВА сообщили, что в области работает ПВО по российским дронам.

"В воздушном пространстве зафиксирована БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Где замечены дроны

Движение ударных БпЛА:

БПЛА западнее Чернигова, курс западный.

БпЛА в районе Нежина Черниговской области, курс юго-западный.

БПЛА в районе Обухова Киевской области, курс западный.

БпЛА на границе Сумщины и Полтавщины, курс южный/юго-западный.

БПЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

БпЛА курсом на Днепр с севера.

БпЛА на границе Днепропетровщины и Кировоградщины, курс юго-западный.

БПЛА в восточной части Николаевщины, курс юго-западный.

БПЛА западнее Харькова, курс южный.

Напомним, жителей областей, где объявлена тревога, просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. Также следует напомнить, что в Украине запрещено снимать работу ПВО.

Где объявлена тревога