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У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" Путіна

Київ, Неділя 11 травня 2025 05:57
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У Києві оголошено першу тривогу після "перемир'я" Путіна Фото: до столиці наближаються ворожі ударні БпЛА (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки російських дронів "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили ЗСУ.

"У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йдеться у повідомленні КМВА.

У Повітряних силах повідомили про рух БпЛА в напрямку Києва зі східного напрямку.

Моніторингові пабліки повідомили про рух "Шахеда" в напрямку Києва зі сторони Броварів.

О 05:53 пабліки повідомляли про рух дронів у Київській області в наступних напрямках:

  • курсом на Бровари;
  • курсом на Іванків;
  • курсом на Гребінки;
  • курсом на Узин;
  • курсом на Васильків;
  • 2х БпЛА курсом на Українку;
  • 2х БпЛА курсом на Кагарлик;
  • курсом на Переяслав.

О 06:07 моніторингові пабліки повідомили про рух БпЛА:

  • курсом на Ржищів;
  • курсом на Українку;
  • 2х БпЛА повз Обухів курсом на Васильків;
  • 2х БпЛА курсом на Кожанку.

Атака дронів після російського "перемир'я"

Нагадаємо, що це перша тривога у столиці після завершення "перемир'я" російського диктатора Володимира Путіна, що тривало з 8 травня до півночі 11 травня.

Орієнтовно з 02:00 російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед".

Близько 05:00 повідомлялося про роботу сил ППО по ворожих цілях у Київській області.

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