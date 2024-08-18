У Києві через ракетну атаку було чути вибухи, працювала ППО (оновлено)

У Києві близько п'ятої години ранку 18 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ракетних ударів. У столиці також було чути вибухи, працювали сили та засоби протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ, Київську міську військову адміністрацію (КМВА) та власного кореспондента.
Перед сигналом щодо загрози повітряних ударів військові поінформували про загрозу застосуванням противником для атаки балістичного озброєння.
Пізніше у командуванні Повітряних сил заявили про фіксацію швидкісної цілі, яка прямує у бік Київської області.
"Увага! Швидкісна ціль на Київщину", - розповіли військові о 4:59.
Згодом в районі столиці було чути звуки вибухів.
Крім того, у Повітряних силах заявили про ще одну ворожу ціль, яка прямувала у бік Києва. Після цього у столиці було чути ще один вибух.
Згодом в Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні іде робота сил та засобів протиповітряної оборони.
"Жителі Київщини! Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні КОВА у Telegram.
Начальник КМВА Сергій Попко закликав жителів столиці перебувати в укриттях, та уточнив, що ППО працює на підступах до Києва.
Оновлено: відбій тривоги
Вже о 05.38 у КМВА розповіли, що у столиці оголосили відбій щодо загрози ворожих повітряних атак.
Разом з тим зазначимо, що в Київській області повітряна тривога лишається.
За пару хвилин у Повітряних силах повідомили про відбій загрози застосування балістичного озброєння та "Шахедів".
Разом з тим військові додали, що активність тактичної авіації РФ на північно-східному напрямку залишається.
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 18 серпня російські загарбники запустили для ударів по території України дрони-камікадзе. Так, через "Шахеди" була оголошена повітряна тривога у низці областей.
Крім того, у командуванні Повітряних сил інформували про активність ворожої тактичної авіації, зокрема на сході, та про загрозу ударів для прифронтових областей. Фіксувалися й пуски противником КАБів на Сумську область.
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