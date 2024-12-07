У Києві в одному з районів порив водопроводу, кілька будинків без води

Фото: у Києві в одному з районів порив водопроводу 7 грудня (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Солом'янському районі Києва стався порив на водопроводі 7 грудня. Аварійну ділянку перекрито, кілька будинків без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.