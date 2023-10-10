У Києві в одному з районів через аварію проблеми зі світлом: коли відновлять

"Наші енергетики відновлюють електропостачання для 78 будинків Дарницького району столиці", - заявили в ДТЕК.

За даними відомства, фахівці вже виїхали на місце аварії.

Будинки без електропостачання перепідключать за резервною схемою до 21.00. Після чого розпочнуть ремонт основного обладнання, щоб забезпечити надійну схему електропостачання будинків.

Нагадаємо, 9 жовтня через негоду в Україні сотні населених пунктів у семи регіонах залишилися без світла.

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