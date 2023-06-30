У Києві на одній з вулиць провалилася дорога: рух транспорту обмежено

"У Києві на вул. Дмитрівській, 17 стався провал біля водопровідного колодязя на проїжджій частині, рух транспорту поблизу будинку № 17 тимчасово обмежено", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі відключена водопровідна мережа діаметром 500 мм, внаслідок чого без водопостачання залишились будинки № 1-39 (непарна сторона).

"Київводоканал" направив автоцистерну з водою до будинку за адресою вул. Дмитрівська, 17. Фахівці відкачують воду з колодязя для з’ясування характеру пошкодження.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Київській області ремонтні бригади ДТЕК буде переведено у посилений режим. Це пов'язано з негодою, що накрила область о другій половині дня п'ятниці, 30 червня.