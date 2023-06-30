В Киеве на одной из улиц провалилась дорога: движение транспорта ограничено

"В Киеве на ул. Дмитровской, 17 произошел провал у водопроводного колодца на проезжей части, движение транспорта вблизи дома №17 временно ограничено", - говорится в сообщении.

Как отмечается, отключена водопроводная сеть диаметром 500 мм, в результате чего без водоснабжения остались дома № 1-39 (нечетная сторона).

"Киевводоканал" направил автоцистерну с водой в дом по адресу ул. Дмитриевская, 17. Специалисты откачивают воду из колодца для уяснения характера повреждения.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевской области ремонтные бригады ДТЭК будут переведены в усиленный режим. Это связано с непогодой, накрывшей область во второй половине дня пятницы, 30 июня.