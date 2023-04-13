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В Києві на одній з вулиць обмежено рух через аварію на водогоні: що відомо

Фото: в Києві на одній з вулиць обмежено рух через аварію на водогоні (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 13 квітня, у Києві на вулиці Старокиївський частково обмежено рух через аварію на водогоні. Обмеження діятимуть до 17.00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".

Так, ремонтні бригади починають розриття на проїжджій частині для ліквідації пошкодження на трубопроводі.

"Аварія сталася на магістралі 250 мм на вулиці Старокиївській, 26 у Шевченківському районі. Рух транспорту з боку вулиці Ванди Василевської буде обмежений орієнтовно до 17.00", - йдеться в повідомленні.

При цьому споживачі на час робіт залишаються з водопостачанням.

Як повідомлялося, у понеділок, 10 квітня, у Києві на Дружби Народів, швидше за все, стався прорив теплотраси, через що десятки літрів окропу вилилися на жваву дорогу.

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