В Киеве на одной из улиц ограничено движение из-за аварии на водопроводе: что известно

Так, ремонтные бригады начинают разрывать на проезжей части для ликвидации повреждения на трубопроводе.

"Авария произошла на магистрали 250 мм на улице Старокиевской, 26 в Шевченковском районе. Движение транспорта со стороны улицы Ванды Василевской будет ограничено ориентировочно до 17.00", - говорится в сообщении.

При этом потребители на время работ остаются с водоснабжением.

Как сообщалось, в понедельник, 10 апреля, в Киеве на Дружбы Народов, скорее всего, произошел прорыв теплотрассы, из-за чего десятки литров кипятка вылились на оживленную дорогу.