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У Києві, Одесі та Львові зʼявилися соціальні простори "Сфери світла"

Фото: у Києві, Одесі та Львові зʼявилися соціальні простори "Сфери світла" (прес-служба компанії)
Автор: Юлія Бойко

Компанія "Філіп Морріс" в Україні спільно з агенцією DTF організували 5 соціальних просторів з робочими зонами у Києві, Одесі та Львові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Соціальні простори оснащені генераторами та старлінками, тому там можна зігрітися, підзарядити девайси, а також попрацювати та випити гарячого чаю. "Сфери світла" працюватимуть до 30 грудня і здатні одночасно прийняти близько 100 людей кожна.

"Ми працюємо у великій міжнародній компанії, що має офіси і магазини у багатьох містах України. Як і всі українці ми шукаємо зв‘язок під час блекаутів, сидимо в укриттях під час тривог та хвилюємось, якщо не можемо зв‘язатись з рідними. Ми вважаємо, що сталі компанії можуть допомогти пережити блекаут разом. Тому ми організували автономні станції з електрикою, інтернетом та теплом, щоб всі бажаючі могли зігрітися, попрацювати, випити чаю і залишатися на зв’язку зі своїми близькими", - зазначив Дмитро Зінченко, генеральний директор ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн".

За його словами, з перших днів запуску соціальні простори користуються великою популярністю серед мешкінців міст та «виручають» у дуже неочікуваних ситуаціях.

"Працівники різних компаній під час блекауту нерідко роблять у нас виїзний офіс. В Одесі, наприклад, під час аварійного відключення до сфери перемістилися дівчата з манікюрного салону неподалік. А у Києві наш простір навіть став місцем для проведення шлюбної церемонії", - додав Зінченко.

"Сфери світла" поділені на кілька зон, що дозволить максимально комфортно почуватися людям, які прийшли попрацювати та зігрітися і підзарядити телефони.

Адреси соціальних просторів:

Київ

1. Площа Лесі Українки, 1 - Центральна виборча комісія

2. Контрактова площа (біля колеса огляду)

Одеса

1. Суворовський район - Парк ентузіастів, Академіка Заболотного 66/2

2. Київський район - Сквер Луч, Левітана 95а

Львів

1. вул. Винниченка 24 - Порохова вежа

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