RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве, Одессе и Львове появились социальные просторы "Сферы света"

Фото: в Киеве, Одессе и Львове появились социальные просторы "Сферы света" (пресс-служба компании)
Автор: Юлия Бойко

Компания "Филипп Моррис" в Украине совместно с агентством DTF организовали 5 социальных пространств с рабочими зонами в Киеве, Одессе и Львове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Социальные просторы оснащены генераторами и старлинками, поэтому можно согреться, подзарядить девайсы, а также поработать и выпить горячего чая. "Сферы света" будут работать до 30 декабря и способны одновременно принять около 100 человек каждый.

"Мы работаем в крупной международной компании, которая имеет офисы и магазины во многих городах Украины. Как и все украинцы, мы ищем связь во время блекаутов, сидим в укрытиях во время тревог и волнуемся, если не можем связаться с родными. Мы считаем, что стали компании могут помочь пережить блекаут вместе, поэтому мы организовали автономные станции с электричеством, интернетом и теплом, чтобы все желающие могли согреться, поработать, выпить чаю и оставаться на связи со своими близкими", - отметил Дмитрий Зинченко, генеральный директор ООО "Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн".

По его словам, с первых дней запуска социальные просторы пользуются большой популярностью среди жителей городов и выручают в очень неожиданных ситуациях.

"Работники разных компаний во время блэкаута нередко делают у нас выездной офис. В Одессе, например, во время аварийного отключения в сферу переместились девушки из маникюрного салона неподалеку. А в Киеве наше пространство даже стало местом для проведения брачной церемонии", - добавил Зинченко.

"Сферы света" поделены на несколько зон, что позволит максимально комфортно чувствовать себя людям, пришедшим поработать и согреться и подзарядить телефоны.

Адреса социальных пространств:

Киев

1. Площадь Леси Украинки, 1 - Центральная избирательная комиссия

2. Контрактовая площадь (возле колеса обзора)

Одесса

1. Суворовский район - Парк энтузиастов, Академика Заболотного 66/2

2. Киевский район - Сквер Луч, Левитана 95а

Львов

1. ул. Винниченко 24 - Пороховая башня

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гуманитарная помощь