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У Києві очищають від радянської символіки обеліск "Місто-герой"

Фото: у Києві очищають від радянської символіки обеліск "Місто-герой" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві знімають радянську символіку з обеліску "Місто-герой". Демонтаж елементів завершується.

Про це розповіла заступник голови Київської міської державної адміністрації Ганна Старостенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

"Декомунізація у дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліску на Галицькій площі. Далі буде!", - написала вона.

При цьому у Департаменті територіального контролю зазначають, що з обеліску під час виконання робіт прибрали зірки на бокових сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Також було змінено напис "1941" на "1939" - рік, коли розпочалася Друга світова війна.

Декомунізація в Україні

Нагадаємо, по всій Україні активно продовжується декомунізація. Вона стосується назв населених пунктів та вулиць, пам'яток культури і не тільки.

Нещодавно з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб СРСР. Його замінили на тризуб.

За даними соцопитувань, українці схвально сприйняли таку ініціативу.

 

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КМДАКиїв