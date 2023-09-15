У Києві очищають від радянської символіки обеліск "Місто-герой"

"Декомунізація у дії: працівники Департаменту територіального контролю завершують роботи з демонтажу елементів з обеліску на Галицькій площі. Далі буде!", - написала вона.

При цьому у Департаменті територіального контролю зазначають, що з обеліску під час виконання робіт прибрали зірки на бокових сторонах та анотаційну дошку російською мовою. Також було змінено напис "1941" на "1939" - рік, коли розпочалася Друга світова війна.

Декомунізація в Україні

Нагадаємо, по всій Україні активно продовжується декомунізація. Вона стосується назв населених пунктів та вулиць, пам'яток культури і не тільки.

Нещодавно з монумента "Батьківщина-Мати" зняли герб СРСР. Його замінили на тризуб.

За даними соцопитувань, українці схвально сприйняли таку ініціативу.