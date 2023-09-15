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В Киеве очищают от советской символики обелиск "Город-герой"

Фото: в Киеве очищают от советской символики обелиск "Город-герой" (kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве снимают советскую символику с обелиска "Город-герой". Демонтаж элементов уже завершается.

Об этом рассказала заместитель главы Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Декоммунизация в действии: работники Департамента территориального контроля завершают работы по демонтажу элементов с обелиска на Галицкой площади. Продолжение следует!", - написала она. 

При этом в Департаменте территориального контроля отмечают, что с обелиска во время выполнения работ убрали звезды на боковых сторонах и аннотационную доску на русском языке. Также была изменена надпись "1941" на "1939" - год, когда началась Вторая мировая война.

Декоммунизация в Украине

Напомним, по всей Украине активно продолжается декоммунизация. Она касается названий населенных пунктов и улиц, памяток культуры и не только. 

Недавно с монумента "Родина-Мать" сняли герб СССР. Его заменили на трезубец. 

Согласно данным соцопросов, украинцы одобрительно восприняли подобную инициативу.

 

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КГГАКиев