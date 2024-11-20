У Києві очікується різке погіршення погоди

Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю в Києві. Водіїв просять бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Синоптики розповіли, що цієї ночі в столиці очікуються значний дощ, мокрий сніг та ожеледиця.

"Завчасно, до початку опадів, спецтехніка виїде в місто й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів", - повідомили в адміністрації.

Загалом, за даними КМДА, "Київавтодор" до зимового періоду підготував 553 одиниці спеціальної техніки та необхідну кількість посипальних і пально-мастильних матеріалів.

Водночас фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах.

"А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, закликають зробити це якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху", - додали в адміністрації.