ua en ru
Ср, 20 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві очікується різке погіршення погоди

Київ, Середа 20 листопада 2024 16:48
UA EN RU
У Києві очікується різке погіршення погоди Фото: Киян попередили про ожеледицю та мокрий сніг (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Синоптики прогнозують мокрий сніг та ожеледицю в Києві. Водіїв просять бути обачними на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

Синоптики розповіли, що цієї ночі в столиці очікуються значний дощ, мокрий сніг та ожеледиця.

"Завчасно, до початку опадів, спецтехніка виїде в місто й розпочне обробку доріг, мостів і тротуарів", - повідомили в адміністрації.

Загалом, за даними КМДА, "Київавтодор" до зимового періоду підготував 553 одиниці спеціальної техніки та необхідну кількість посипальних і пально-мастильних матеріалів.

Водночас фахівці просять водіїв бути обачними на дорогах.

"А тих, хто ще не встиг змінити літню гуму на зимову, закликають зробити це якнайшвидше, аби не піддавати небезпеці себе та інших учасників дорожнього руху", - додали в адміністрації.

Нагадаємо, що за прогнозами синоптиків, погода в Україні сильно відрізнятиметься 21 листопада. Детальніше можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

РБК-Україна також підготувало прогноз погоди на поточний робочий тиждень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Погода Погода в Києві
NEWS
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
Посольство США попередило про можливу "серйозну атаку" на Україну
DAILY
"Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Боліти буде ще довго". Як хірурги рятують життя військових після поранень на фронті