У Києві обрали найкращі інноваційні проєкти та ключові фігури у спортивному маркетингу

У Києві 15 грудня відбулася церемонія нагородження SBC Ukraine Awards . Це премія, яка об’єднує найкращих спортсменів, тренерів, менеджерів, журналістів та меценатів у розвитку спортивної галузі та визначає найкращі інноваційні проєкти та ключові фігури у спортивному маркетингу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу FAVBET.

Церемонія нагородження пройшла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. Протягом двох місяців всі представники спортивної спільноти мали змогу подавати власні кейси.

Цього року премії вручали у понад 20 категоріях, серед яких: "Креатив року", "Благодійний проєкт року", "Спортивний журналіст року", "Подія року", "Спортсмен року" та інші. Склад журі включав понад 60 експертів з різних галузей, включаючи відомих спортсменів, маркетологів та медійників.

"Це був визначний рік для українського спорту, багатий на гучні події, великі перемоги та чудові приклади співпраці бізнесу й спорту. Вдячний нашому журі за безпристрасне суддівство та щиро вітаю переможців із заслуженими нагородами!", - зазначив CEO Sport&Business Club Ukraine Олексій Брага.

Спортсменом року за версією SBC Ukraine Awards 2024 став боксер Олександр Усик, кращою спортсменкою - фехтувальниця Ольга Харлан, яка також отримала премію "Креатив року" за співпрацю з журналом Playboy. Подією року судді визнали історичні бронзові медалі української команди на Чемпіонаті світу з футзалу. Кращим сайтом спортивної організації на думку журі стала сторінка ФК "Кривбас", а "Спортивною організацією року" було визнано Федерацію фехтування України.

Перемогу у категорії, що відзначає найвпливовіші та найбільш креативні маркетингові кампанії, отримала українська компанія FAVBET зі спонсорським проєктом "Гра розкриває тебе". Відзнаку також отримала CS2-команда FAVBET Team, що стала "Кіберспортивною організацією року".

Відзначили на премії й декілька важливих соціальних проєктів. Кращим соціальним проєктом року на SBC Ukraine Awards 2024 визнали "Лігу аеророзвідки" від УПЛ та 1+1, а проєкт "#БитваЗаСвітло" DTEK провели спільно з Олександром Усиком, отримав спеціальну відзнаку "Визнання року".