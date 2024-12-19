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В Киеве выбрали лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге

Четверг 19 декабря 2024 14:18
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В Киеве выбрали лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге Фото: в Киеве выбрали лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге (пресс-служба FAVBET)
Автор: Александр Мороз

В Киеве 15 декабря состоялась церемония награждения SBC Ukraine Awards. Это премия, которая объединяет лучших спортсменов, тренеров, менеджеров, журналистов и меценатов в развитии спортивной отрасли и определяет лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу FAVBET.

Церемония награждения прошла в Kyiv Event Hall by Ramada Encore. В течение двух месяцев все представители спортивного сообщества имели возможность подавать собственные кейсы.

В этом году премии вручали в более чем 20 категориях, среди которых: "Креатив года", "Благотворительный проект года", "Спортивный журналист года", "Событие года", "Спортсмен года" и другие. Состав жюри включал более 60 экспертов из разных отраслей, включая известных спортсменов, маркетологов и медийщиков.

"Это был выдающийся год для украинского спорта, богатый на громкие события, большие победы и замечательные примеры сотрудничества бизнеса и спорта. Благодарен нашему жюри за бесстрастное судейство и искренне поздравляю победителей с заслуженными наградами!", - отметил CEO Sport&Business Club Ukraine Алексей Брага.

Спортсменом года по версии SBC Ukraine Awards 2024 стал боксер Александр Усик, лучшей спортсменкой - фехтовальщица Ольга Харлан, которая также получила премию "Креатив года" за сотрудничество с журналом Playboy. Событием года судьи признали исторические бронзовые медали украинской команды на Чемпионате мира по футзалу. Лучшим сайтом спортивной организации по мнению жюри стала страница ФК "Кривбасс", а "Спортивной организацией года" была признана Федерация фехтования Украины.

В Киеве выбрали лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге

Победу в категории, отмечающей самые влиятельные и наиболее креативные маркетинговые кампании, получила украинская компания FAVBET со спонсорским проектом "Игра раскрывает тебя". Отличие также получила CS2-команда FAVBET Team, ставшая "Киберспортивной организацией года".

Отметили на премии и несколько важных социальных проектов. Лучшим социальным проектом года на SBC Ukraine Awards 2024 признали "Лигу аэроразведки" от УПЛ и 1+1, а проект "#БитваЗаСвітло" DTEK провели совместно с Александром Усиком, получил специальную награду "Признание года".

В Киеве выбрали лучшие инновационные проекты и ключевые фигуры в спортивном маркетинге

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