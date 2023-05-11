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У Києві обмежили рух зеленою гілкою метро і закрили станцію "Сирець": названо причину

Фото: у Києві обмежили рух зеленою гілкою метро і закрили станцію "Сирець" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві сьогодні, 11 травня, на зеленій гілці сталася технічна несправність поїзда. Через це рух обмежили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram.

У відомстві зазначають, що технічна несправність сталася між станціями "Сирець" та "Дорогожичі".

"Рух потягів зеленою лінією здійснюється від станції "Дорогожичі" до станції "Червоний хутір". Фахівці на місці усувають проблему", - зазначають у КМДА.

При цьому у відомстві додали, що станцію "Сирець" тимчасово закрили для пасажирів на вхід та вихід. Про поновлення роботи обіцяють повідомити додатково.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за словами мера Києва Віталія Кличка, метро на Виноградарі хочуть відкрити у 2024 році.

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