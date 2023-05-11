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В Киеве ограничили движение по зеленой ветке метро и закрыли станцию "Сырец": названа причина

Фото: в Киеве ограничили движение по зеленой ветке метро и закрыли станцию "Сырец" (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Киеве сегодня, 11 мая, на зеленой ветке произошла техническая неисправность поезда. Из-за этого движение ограничили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram.

В ведомстве отмечают, что техническая неисправность произошла между станциями "Сырец" и "Дорогожичи".

"Движение поездов по зеленой линии осуществляется от станции "Дорогожичи" до станции "Красный хутор". Специалисты на месте устраняют проблему", - отмечают в КГГА.

При этом в ведомстве добавили, что станцию "Сырец" временно закрыли для пассажиров на вход и выход. Про возобновление работы обещают сообщить дополнительно.

Обновлено 16:20

В КГГА рассказали, что движение поездов по зеленой ветке метро в Киеве возобновили.

"Станция "Сырец" открыта для входа и выхода для пассажиров.Киевский метрополитен работает в обычном режиме", - уточнили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно, что, по словам мэра Киева Виталия Кличко, метро на Виноградарь хотят открыть в 2024 году.

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