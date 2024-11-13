У метро Києва знову був "колапс" через тривогу (фото, відео)

У метро Києва сьогодні вранці, 13 листопада, на багатьох станціях утворилися величезні черги через повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичні пабліки.

В столиці натовпи людей розмістилися на станціях метро під час повітряної тривоги. Деякі з них спустилися в укриття зі своїми дітьми та домашніми тваринами. Чимало людей стояли на сходах і перонах.

У місцевих пабліках пишуть про величезні черги на вхід до станцій метро. Зокрема, на станції Лівобережна, що розташована на червоній лінії метро.

Наразі у Києві вже оголосили про відбій повітряної тривоги.

У Київській міській державній адміністрації зазначили, що метрополітен поновлює нормальний режим роботи станцій. А також, поступово відновлює звичайний графік руху поїздів.