В метро Киева снова был "коллапс" из-за тревоги (фото, видео)
В метро Киева сегодня утром, 13 ноября, на многих станциях образовались огромные очереди из-за воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения столичных пабликов.
В столице толпы людей разместились на станциях метро во время воздушной тревоги. Некоторые из них спустились в укрытие со своими детьми и домашними животными. Многие стояли на лестницах и перронах.
В местных пабликах пишут об огромных очередях на вход в станции метро. В частности, на станции Левобережная, расположенной на красной линии метро.
В настоящее время в Киеве уже объявили об отбое воздушной тревоги.
В Киевской городской государственной администрации отметили, что метрополитен возобновляет нормальный режим работы станций. А также, постепенно восстанавливает обычный график движения поездов.
Ранее мы писали, что в Киеве ограничили движение метро по зеленой ветке в среду, 13 ноября. Станции "Славутич" и "Осокорки" работают в режиме укрытия.
Напомним, это уже вторая воздушная атака на Киев за сегодняшние сутки. Утром Вооруженные силы РФ совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку на Киев - первую за последние 73 дня.
Атака длилась более двух часов, в ходе которых силы обороны уничтожили несколько крылатых и баллистических ракет, а также около десятка дронов. По словам Воздушных сил Украины, точное количество уничтоженных целей и тип применяемого вооружения будут обнародованы в официальных отчетах.