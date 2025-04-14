У Києві обмежили рух на кількох ділянках доріг до 30 червня: куди водіям краще не їхати
Відсьогодні, 14 квітня, на кількох ділянках доріг у Києві діє часткове обмеження руху. Йдеться про Оболонський район столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Як довго діятиме часткове обмеження руху
У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") на деяких ділянках Оболонського району столиці діятимуть часткові обмеження руху:
- з 14 квітня;
- до 30 червня.
Обмеження руху на ділянці Великої Кільцевої дороги
Згідно з опублікованою інформацією, обмеження руху діятимуть на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку:
- від проспекту Литовського;
- до вулиці Газопровідної.
"Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім - в іншому", - повідомили у КМДА.
Уточнюється, що на цій ділянці дорожники робитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району:
- знімуть старе покриття;
- відремонтують нижній шар покриття;
- влаштують новий верхній шар покриття;
- нанесуть дорожню розмітку.
Обмеження руху на вулиці Зої Гайдай
Частково обмежать рух також на вулиці Зої Гайдай - на кільцевих розв'язках на перетині:
- з вулицею Героїв Дніпра;
- з вулицею Левка Лук'яненка.
Обмеження руху на вулиці Зої Гайдай (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Зазначається, що там фахівці також виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття:
- зняття старого покриття;
- вирівнювання бортового каменю;
- ремонт нижнього шару покриття;
- влаштування нового верхнього шару покриття;
- нанесення дорожньої розмітки.
"Дорожники працюватимуть одночасно на інших об'єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту", - підсумували у КМДА.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Кабінет міністрів вніс зміни до Правил дорожнього руху. Тепер водіям деяких транспортних засобів дозволено рухатися смугами, призначеними для громадського транспорту.
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