У Києві обмежили рух на кількох ділянках доріг до 30 червня: куди водіям краще не їхати

Відсьогодні, 14 квітня, на кількох ділянках доріг у Києві діє часткове обмеження руху. Йдеться про Оболонський район столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Як довго діятиме часткове обмеження руху

У КМДА розповіли, що (згідно з інформацією комунальної корпорації "Київавтодор") на деяких ділянках Оболонського району столиці діятимуть часткові обмеження руху:

з 14 квітня;

до 30 червня.

Обмеження руху на ділянці Великої Кільцевої дороги

Згідно з опублікованою інформацією, обмеження руху діятимуть на ділянці Великої Кільцевої дороги у напрямку:

від проспекту Литовського;

до вулиці Газопровідної.

"Для безперервного проїзду транспорту спочатку рух частково обмежать в одному напрямку руху, потім - в іншому", - повідомили у КМДА.

Уточнюється, що на цій ділянці дорожники робитимуть поточний ремонт вулично-дорожньої мережі Оболонського району:

знімуть старе покриття;

відремонтують нижній шар покриття;

влаштують новий верхній шар покриття;

нанесуть дорожню розмітку.

Обмеження руху на вулиці Зої Гайдай

Частково обмежать рух також на вулиці Зої Гайдай - на кільцевих розв'язках на перетині:

з вулицею Героїв Дніпра;

з вулицею Левка Лук'яненка.

Обмеження руху на вулиці Зої Гайдай (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Зазначається, що там фахівці також виконуватимуть поточний ремонт дорожнього покриття:

зняття старого покриття;

вирівнювання бортового каменю;

ремонт нижнього шару покриття;

влаштування нового верхнього шару покриття;

нанесення дорожньої розмітки.

"Дорожники працюватимуть одночасно на інших об'єктах у районі. Втім, за сприятливих погодних умов термін виконання робіт буде скорочено та завчасно знято обмеження для руху транспорту", - підсумували у КМДА.

Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)