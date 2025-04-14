В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехать
С сегодняшнего дня, 14 апреля, на нескольких участках дорог в Киеве действует частичное ограничение движения. Речь идет об Оболонском районе столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.
Как долго будет действовать частичное ограничение движения
В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") на некоторых участках Оболонского района столицы будут действовать частичные ограничения движения:
- с 14 апреля;
- до 30 июня.
Ограничение движения на участке Большой Кольцевой дороги
Согласно опубликованной информации, ограничение движения будет действовать на участке Большой Кольцевой дороги в направлении:
- от проспекта Литовского;
- до улицы Газопроводной.
"Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем - в другом", - сообщили в КГГА.
Уточняется, что на этом участке дорожники будут делать текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района:
- снимут старое покрытие;
- отремонтируют нижний слой покрытия;
- устроят новый верхний слой покрытия;
- нанесут дорожную разметку.
Ограничение движения на улице Зои Гайдай
Частично ограничат движение также на улице Зои Гайдай - на кольцевых развязках на пересечении:
- с улицей Героев Днепра;
- с улицей Левка Лукьяненко.
Ограничение движения на улице Зои Гайдай (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Отмечается, что там специалисты также будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия:
- снятие старого покрытия;
- выравнивание бортового камня;
- ремонт нижнего слоя покрытия;
- устройство нового верхнего слоя покрытия;
- нанесение дорожной разметки.
"Дорожники будут работать одновременно на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта", - подытожили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.
Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.