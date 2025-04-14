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В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехать

Понедельник 14 апреля 2025 13:22
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В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехать На нескольких участках дорог в Киеве действует частичное ограничение движения (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

С сегодняшнего дня, 14 апреля, на нескольких участках дорог в Киеве действует частичное ограничение движения. Речь идет об Оболонском районе столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Facebook.

Как долго будет действовать частичное ограничение движения

В КГГА рассказали, что (согласно информации коммунальной корпорации "Киевавтодор") на некоторых участках Оболонского района столицы будут действовать частичные ограничения движения:

  • с 14 апреля;
  • до 30 июня.

Ограничение движения на участке Большой Кольцевой дороги

Согласно опубликованной информации, ограничение движения будет действовать на участке Большой Кольцевой дороги в направлении:

  • от проспекта Литовского;
  • до улицы Газопроводной.

"Для непрерывного проезда транспорта сначала движение частично ограничат в одном направлении движения, затем - в другом", - сообщили в КГГА.

Уточняется, что на этом участке дорожники будут делать текущий ремонт улично-дорожной сети Оболонского района:

  • снимут старое покрытие;
  • отремонтируют нижний слой покрытия;
  • устроят новый верхний слой покрытия;
  • нанесут дорожную разметку.

Ограничение движения на улице Зои Гайдай

Частично ограничат движение также на улице Зои Гайдай - на кольцевых развязках на пересечении:

  • с улицей Героев Днепра;
  • с улицей Левка Лукьяненко.

В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехатьОграничение движения на улице Зои Гайдай (карта: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Отмечается, что там специалисты также будут выполнять текущий ремонт дорожного покрытия:

  • снятие старого покрытия;
  • выравнивание бортового камня;
  • ремонт нижнего слоя покрытия;
  • устройство нового верхнего слоя покрытия;
  • нанесение дорожной разметки.

"Дорожники будут работать одновременно на других объектах в районе. Впрочем, при благоприятных погодных условиях срок выполнения работ будет сокращен и заблаговременно снято ограничение для движения транспорта", - подытожили в КГГА.

В Киеве ограничили движение на нескольких участках дорог до 30 июня: куда водителям лучше не ехатьПубликация КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что Кабинет министров внес изменения в Правила дорожного движения. Теперь водителям некоторых транспортных средств разрешено двигаться по полосам, предназначенным для общественного транспорта.

Читайте также, могут ли водителя оштрафовать за движение во время минуты молчания.

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