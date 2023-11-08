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У Києві обмежили рух на Дніпровському узвозі: скільки триватиме ремонт

Фото: у Києві обмежили рух на Дніпровському узвозі: скільки триватиме ремонт (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, відсьогодні, 8 листопада, до 10 грудня частково обмежено рух транспорту з Дніпровського узвозу на Набережне шосе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської ради.

"Із 8 листопада до 10 грудня буде частково обмежено рух транспорту на з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе... Дорожники виконуватимуть ремонтні роботи борту та проїжджої частини естакади", - пише пресслужба.

Фото: у Києві обмежили рух на Дніпровському узвозі: скільки триватиме ремонт (kyivcity.gov.ua/)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Києві тим часом триває ремонт Великої кільцевої дороги, який виконує турецька компанія. Агентство писало про те, що вже встигли зробити.

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Київ