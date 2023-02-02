У Києві обмежили рух у бік Шулявського мосту: у чому причина

У Києві частково обмежили рух транспорту у бік Шулявського мосту. Причиною цього стала аварій на каналізаційному колекторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.
Аварія на колекторі діаметром 500 мм сталася на вулиці Вадима Гетьмана, 19. На місці вже працюють відповідні служби, зокрема фахівці "Київводоканалу".
Проте через аварію рух транспорту у напрямку Шулявського мосту частково перекрили.
У КМДА не повідомили терміни ремонтних робіт.
Нагадаємо, у столиці з лютого оновили перепустки для пересування на авто під час комендантської години. Старі перепустки можна обміняти з 2 по 15 лютого в комендатурі Києва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.