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У Києві обмежили рух у бік Шулявського мосту: у чому причина

Фото: у Києві обмежили рух біля Шулявського мосту (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві частково обмежили рух транспорту у бік Шулявського мосту. Причиною цього стала аварій на каналізаційному колекторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Аварія на колекторі діаметром 500 мм сталася на вулиці Вадима Гетьмана, 19. На місці вже працюють відповідні служби, зокрема фахівці "Київводоканалу".

Проте через аварію рух транспорту у напрямку Шулявського мосту частково перекрили.

У КМДА не повідомили терміни ремонтних робіт.

Нагадаємо, у столиці з лютого оновили перепустки для пересування на авто під час комендантської години. Старі перепустки можна обміняти з 2 по 15 лютого в комендатурі Києва.

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КиївАварияШулявський шляхопровід