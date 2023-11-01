У Києві обмежили максимальну швидкість для водіїв: які нові правила

"З 1 листопада до 1 квітня у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим - швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - йдеться у заяві.

В адміністрації зазначили, що на дільницях, де у попередній період було дозволено швидкість 80 км/год, вже прибрали знаки обмеження швидкості "80".

Йдеться про 10 ділянок доріг, де вже змінили вулично-дорожню мережу міста. Там з 1 квітня по 31 жовтня була дозволена швидкість до 80 км/год.

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Наддніпрянське шосе;

вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);

просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);

просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Обмеження швидкості у Києві

Зниження максимально допустимої швидкості руху автотранспорту Києвом до 50 км/год з початку листопада пов'язане з наближенням зимового періоду.

Як звертали увагу в департаменті патрульної поліції, у такий період дорожні умови вже не дозволятимуть водіям рухатися зі швидкістю понад півсотні км. Така можливість традиційно повертається з початку квітня на деяких ділянках доріг.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення максимальної швидкості руху у столиці діятиме щорічно в період 1 квітня - 1 листопада. До встановлення відповідних дорожніх знаків на певних вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.