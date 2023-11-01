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У Києві обмежили максимальну швидкість для водіїв: які нові правила

Фото: у Києві запрацював єдиний швидкісний режим з 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві ввели єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме відсьогодні, 1 листопада, і до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер не повинна перевищувати 50 кілометрів на годину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

"З 1 листопада до 1 квітня у столиці запроваджено єдиний швидкісний режим - швидкість руху містом обмежується до 50 км/год, окрім ділянок, де дозволена швидкість є нижчою", - йдеться у заяві.

В адміністрації зазначили, що на дільницях, де у попередній період було дозволено швидкість 80 км/год, вже прибрали знаки обмеження швидкості "80".

Йдеться про 10 ділянок доріг, де вже змінили вулично-дорожню мережу міста. Там з 1 квітня по 31 жовтня була дозволена швидкість до 80 км/год.

  • Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);
  • Наддніпрянське шосе;
  • вул. Саперно-Слобідська (після розвороту за вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);
  • Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);
  • просп. Миколи Бажана від Південного мостового переходу до Харківської площі (у зворотному напрямку від Харківської площі до Дніпровської Набережної);
  • просп. Воскресенський (від вул. Воскресенської до вул. Алішера Навої);
  • просп. Романа Шухевича (від Північного мосту до вул. Оноре де Бальзака);
  • просп. Степана Бандери (від Оболонського проспекту до Північного мосту);
  • вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);
  • Автодорога Р-69 (від ресторану "Яхта Київ" (вул. Богатирська, 26-А) до межі м. Києва; за винятком ділянки біля світлофорного об'єкта).

Обмеження швидкості у Києві

Зниження максимально допустимої швидкості руху автотранспорту Києвом до 50 км/год з початку листопада пов'язане з наближенням зимового періоду.

Як звертали увагу в департаменті патрульної поліції, у такий період дорожні умови вже не дозволятимуть водіям рухатися зі швидкістю понад півсотні км. Така можливість традиційно повертається з початку квітня на деяких ділянках доріг.

Нагадаємо, що згідно з розпорядженням Київради від 9 жовтня 2018 року, збільшення максимальної швидкості руху у столиці діятиме щорічно в період 1 квітня - 1 листопада. До встановлення відповідних дорожніх знаків на певних вулицях діє швидкісний режим 50 км/год.

Раніше повідомлялося, що від 31 жовтня у Києві відновили рух під Дегтярівським мостом, який обвалився наприкінці вересня.

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КиївАвтомобільний рух