У Києві зупинили половину "червоної" гілки метро: які станції не працюють

У Києві сьогодні, 7 травня, обмежено рух червоною лінією метро. Дві центральні станції працюють у режимі укриття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію в Telegram .

У відомстві також нагадали, що під час повітряної тривоги метро не курсує наземними ділянками.

Також уточнили, що станції "Хрещатик" та "Арсенальна" працюють лише в режимі укриття.

"Рух поїздів "червоною" лінією метро здійснюється від станції "Академмістечко" до станції "Театральна", - сказано в повідомленні КМДА.

Повітряна тривога у Києві

Уранці повітряну тривогу оголосили у кількох областях України, зокрема в Києві. Причиною стала загроза застосування ворогом дронів і балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Повітряні сили ЗСУ повідомили також про пуски керованих авіаційних бомб у напрямку Сумщини та Харківщини. На цей момент тривога охопила понад десять регіонів, включно з Київською, Черкаською, Полтавською та іншими областями.

Нагадаємо, у ніч на 7 травня безпілотники типу "Шахед" атакували Київ, внаслідок чого були постраждалі та загиблі.

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