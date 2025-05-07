В Киеве остановили половину "красной" ветки метро: какие станции не работают

В Киеве сегодня, 7 мая, ограничено движение по красной линии метро. Две центральные станции работают в режиме укрытия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию в Telegram .

В ведомстве также напомнили, что во время воздушной тревоги метро не курсирует наземными участками.

Также уточнили, что станции "Крещатик" и "Арсенальная" работают только в режиме укрытия.

"Движение поездов по "красной" линии метро осуществляется от станции "Академгородок" до станции "Театральная", - сказано в сообщении КГГА.

Воздушная тревога в Киеве

Утром воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины, в частности в Киеве. Причиной стала угроза применения врагом дронов и баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Воздушные силы ВСУ сообщили также о пусках управляемых авиационных бомб в направлении Сумщины и Харьковщины. На данный момент тревога охватила более десяти регионов, включая Киевскую, Черкасскую, Полтавскую и другие области.

Напомним, в ночь на 7 мая беспилотники типа "Шахед" атаковали Киев, в результате чего были пострадавшие и погибшие.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.