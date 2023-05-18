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У Києві обмежать рух однією з вулиць (карта)

Фото: Києві обмежать рух однією з вулиць (facebook.com/vodokanal)
Автор: Наталія Кава

Киян та гостей столиці попередили про те, що на лівому березі Києва буде частково обмежено рух однією з доріг. Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Як повідомили у відомстві, з 14:00 19 травня до 05:00 20 травня частково обмежать рух транспорту на вулиці Антоновича.

"На вулиці Антоновича виконають поточний ремонт. Покриття оновлюватимуть на ділянці від вулиці Нової до повороту на площу Деміївську", - сказано в повідомленні.

Фото: у Києві обмежать рух однією з вулиць (t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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КиївОбмеження руху