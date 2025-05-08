У Києві обговорили цифрову безпеку: вимагає співпраці на всіх рівнях

Захід став точкою перетину стратегічних рішень, міжнародного досвіду та локального бачення того, як Україна може посилити свою цифрову оборону в умовах гібридної війни та постійних атак на критичну інфраструктуру.

Цьогоріч конференція привернула увагу світових лідерів думок у сфері кібербезпеки. До обговорення доєдналися спікери міжнародного рівня: легендарний американський криптограф Брюс Шнайєр, директорка з кібербезпеки Electronic Frontier Foundation Єва Гальперін, віцепрезидент з Security Intelligence у Forescout Рік Фергюсон, співзасновник Hilltop Technologies і колишній офіцер кібероперацій США Нік Джісінто, а також CEO Internetstiftelsen Карл Піва.

Від України на сцені виступив віцепрезидент Парламентської асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв. Їхні погляди, занурені в реалії воєнного часу, дозволили краще зрозуміти, як виглядає глобальна стратегія кіберзахисту - і яке місце в ній посідає Україна.

Конференція об’єднала представників уряду, технологічного бізнесу, міжнародних організацій та провідних аналітичних центрів. Вони обговорювали, як змінюється ландшафт інформаційної безпеки, що означає цифрова довіра в епоху дезінформації, та які рішення здатні забезпечити стійкість держави у новій реальності.

Впродовж усього дня учасники працювали на різних треках: від тем гібридних загроз і хмарної безпеки — до цифрових стратегій для бізнесу та формування міжсекторальних альянсів. Однією з найцікавіших частин програми стали практичні воркшопи, які провели експерти міжнародних компаній. Тут обговорювали не лише технічні підходи до виявлення та нейтралізації атак, а й інституційні аспекти формування національної кіберполітики.





Особливо відчувалась потреба в якісному партнерстві між державою та бізнесом. Саме цю думку підкреслив і CEO компанії FAVBET Tech Артем Скрипник.

"Події рівня InfoSec Ukraine дають поштовх до створення реальних рішень та інструментів нашої цифрової безпеки. В умовах гібридної війни кіберзахист є питанням стійкості всієї країни, тому має об’єднувати всі зацікавлені сторони - від держави та бізнесу до приватних ініціатив. Ми віримо, що тісна співпраця урядових структур та ІТ-спільноти здатна створювати дуже дієві механізми протидії цифровим загрозам національного рівня", - зазначив він.

FAVBET Tech - це українська IT-компанія, Входить до топ-50 найбільших продуктових IT-компаній за версією DOU, є резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association та співзасновником її AI-комітету. Компанія спеціалізується на розробці технологічних рішень для різних галузей, зокрема iGaming, зосереджуючись на застосуванні AI, великих даних, високонавантажених системах і хмарних інфраструктурах.

Неформальна частина конференції була не менш насиченою - учасники активно знайомилися, обмінювалися кейсами, домовлялися про спільні проєкти та нові ініціативи у сфері безпеки. І саме в цьому - одна з найбільших цінностей таких подій: вони формують середовище, де народжуються не лише ідеї, а й реальні дії.

Організатори наголосили, що InfoSec Ukraine 2025 - це не просто щорічна подія, а частина довгострокової стратегії з побудови кіберстійкої України.



