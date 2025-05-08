В Киеве обсудили цифровую безопасность: требует сотрудничества на всех уровнях

Мероприятие стало точкой пересечения стратегических решений, международного опыта и локального видения того, как Украина может усилить свою цифровую оборону в условиях гибридной войны и постоянных атак на критическую инфраструктуру.

В этом году конференция привлекла внимание мировых лидеров мнений в сфере кибербезопасности. К обсуждению присоединились спикеры международного уровня: легендарный американский криптограф Брюс Шнайер, директор по кибербезопасности Electronic Frontier Foundation Ева Гальперин, вице-президент по Security Intelligence в Forescout Рик Фергюсон, соучредитель Hilltop Technologies и бывший офицер киберопераций США Ник Джисинто, а также CEO Internetstiftelsen Карл Пива.

От Украины на сцене выступил вице-президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Никита Потураев. Их взгляды, погруженные в реалии военного времени, позволили лучше понять, как выглядит глобальная стратегия киберзащиты - и какое место в ней занимает Украина.

Конференция объединила представителей правительства, технологического бизнеса, международных организаций и ведущих аналитических центров. Они обсуждали, как меняется ландшафт информационной безопасности, что означает цифровое доверие в эпоху дезинформации, и какие решения способны обеспечить устойчивость государства в новой реальности.

В течение всего дня участники работали на разных треках: от тем гибридных угроз и облачной безопасности - до цифровых стратегий для бизнеса и формирования межсекторальных альянсов. Одной из самых интересных частей программы стали практические воркшопы, которые провели эксперты международных компаний. Здесь обсуждали не только технические подходы к выявлению и нейтрализации атак, но и институциональные аспекты формирования национальной киберполитики.





Особенно ощущалась потребность в качественном партнерстве между государством и бизнесом. Именно это мнение подчеркнул и CEO компании FAVBET Tech Артем Скрипник.

"События уровня InfoSec Ukraine дают толчок к созданию реальных решений и инструментов нашей цифровой безопасности. В условиях гибридной войны киберзащита является вопросом устойчивости всей страны, поэтому должна объединять все заинтересованные стороны - от государства и бизнеса до частных инициатив. Мы верим, что тесное сотрудничество правительственных структур и ИТ-сообщества способно создавать очень действенные механизмы противодействия цифровым угрозам национального уровня", - отметил он.

FAVBET Tech - это украинская IT-компания, входит в топ-50 крупнейших продуктовых IT-компаний по версии DOU, является резидентом Дія.City, членом IT Ukraine Association и соучредителем ее AI-комитета. Компания специализируется на разработке технологических решений для различных отраслей, в том числе iGaming, сосредотачиваясь на применении AI, больших данных, высоконагруженных системах и облачных инфраструктурах.

Неформальная часть конференции была не менее насыщенной - участники активно знакомились, обменивались кейсами, договаривались о совместных проектах и новых инициативах в сфере безопасности. И именно в этом - одна из самых больших ценностей таких событий: они формируют среду, где рождаются не только идеи, но и реальные действия.

Организаторы отметили, что InfoSec Ukraine 2025 - это не просто ежегодное событие, а часть долгосрочной стратегии по построению киберустойчивой Украины.



