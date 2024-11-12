У Києві обговорили популяризацію спорту в умовах війни

В київському UNIT.City 6 листопада 2024 року відбулася II Всеукраїнська конференція зі спортивного маркетингу SBC Summit Ukraine 2024, організована спільнотою Sport&Business Club.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Конференція об’єднала більш як 500 представників спортивних та бізнес-організацій, зібравши експертів для обміну досвідом, ідеями та встановлення нових партнерств.

Генеральним партнером SBC Summit Ukraine вдруге виступила компанія FAVBET, яка активно підтримує український спорт. Серед її партнерів - футбольні клуби "Шахтар", "Полісся", "Кривбас" та інші.

Цього року FAVBET також став титульним партнером футзальної "Екстра-ліги" та підтримав Favbet Кубок України з футзалу.

Денис Якимов, Head of Sports Marketing FAVBET, підкреслив важливість підтримки українського спорту.

"Sport&Business Club системно працює над тим, аби спортивні організації мали всі необхідні інструменти для розвитку. Ми раді бути частиною SBC Summit Ukraine, адже сьогодні український спорт як ніколи потребує ефективної співпраці та сучасних підходів до маркетингу", - зазначив він.

В ході SBC Summit Ukraine 2024 учасники обговорили ключові теми розвитку національного спорту, включаючи маркетинг спортивних клубів, популяризацію спорту в умовах війни, реабілітацію військових через спорт і стратегію WIN-WIN співпраці спорту з бізнесом.