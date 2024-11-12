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В Киеве обсудили популяризацию спорта в условиях войны

Вторник 12 ноября 2024 18:01
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В Киеве обсудили популяризацию спорта в условиях войны Фото: в Киеве обсудили популяризацию спорта в условиях войны (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

В киевском UNIT.City 6 ноября 2024 г. состоялась II Всеукраинская конференция по спортивному маркетингу SBC Summit Ukraine 2024, организованная сообществом Sport&Business Club.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление организаторов.

Конференция объединила более 500 представителей спортивных и бизнес-организаций, собрав экспертов для обмена опытом, идеями и установления новых партнерств.

Генеральным партнером SBC Summit Ukraine во второй раз выступила компания FAVBET, активно поддерживающая украинский спорт. Среди ее партнеров – футбольные клубы "Шахтер", "Полесье", "Кривбасс" и другие.

В этом году FAVBET стал титульным партнером футзальной "Экстра-лиги" и поддержал Favbet Кубок Украины по футзалу.

Денис Акимов, Head of Sports Marketing FAVBET, подчеркнул важность поддержки украинского спорта.

"Sport&Business Club системно работает над тем, чтобы спортивные организации имели все необходимые инструменты для развития. Мы рады быть частью SBC Summit Ukraine, ведь сегодня украинский спорт как никогда нуждается в эффективном сотрудничестве и современных подходах к маркетингу", - отметил он.

В ходе SBC Summit Ukraine 2024 г. участники обсудили ключевые темы развития национального спорта, включая маркетинг спортивных клубов, популяризацию спорта в условиях войны, реабилитацию военных через спорт и стратегию WIN-WIN сотрудничества спорта с бизнесом.

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