У Києві обговорили доброчесність у спорті: підсумки зустрічі

У листопаді відбулась перша зустріч Національної платформи доброчесності спорту та Федерації волейболу України. Захід пройшов в Києві за підтримки благодійного фонду Favbet Foundation, який активно сприяє зміцненню спортивної доброчесності, а також реалізує низку проєктів із розвитку дитячого та молодіжного спорту.

На зустрічі обговорювались ключові аспекти забезпечення доброчесності у спорті, зокрема дії Міністерства молоді та спорту у цьому напрямку. Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний під час відкриття події підкреслив, що проблема маніпуляцій результатами змагань, включаючи договірні матчі, залишається однією з найбільших загроз для розвитку спорту. Такі маніпуляції не лише порушують чесність та справедливість змагань, але й створюють серйозні ризики для спортсменів, особливо молоді, підриваючи довіру до спортивних цінностей.

Учасники зустрічі також обговорили зусилля, що докладаються для боротьби з маніпуляціями у спорті на міжнародному рівні. Зокрема, йшлося про заходи, розроблені Міжнародним олімпійським комітетом (МОК), у тому числі Кодекс олімпійського руху щодо запобігання маніпулюванням спортивними змаганнями та його інтеграцію в регулюючі документи спортивних організацій.

Секретар Національної платформи доброчесності спорту Наталія Радчук представила результати роботи платформи за 2023–2024 роки, зокрема статистику розгляду повідомлень про порушення спортивної доброчесності. Вона закликала всіх учасників спортивного процесу повідомляти про будь-які підозрілі випадки, навіть якщо вони здаються незначними, адже це сприяє захисту спорту та робить кожного частиною рішення, а не проблеми.

Як і попередні події, зустріч з національною волейбольною федерацією відбулась за сприяння Favbet Foundation. Раніше подібні заходи відбулися з представниками Федерації хокею України, Федерації бадмінтону України та клубами жіночої гандбольної Суперліги.

"Наша співпраця з Національною платформою доброчесності має на меті не лише боротьбу з корупцією, але й зміцнення довіри до спортивних змагань серед вболівальників, що є важливим кроком для розвитку спорту в Україні в складних сучасних умовах", - кажуть у Favbet Foundation.