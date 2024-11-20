В Киеве обсудили добродетель в спорте: итоги встречи

В ноябре прошла первая встреча Национальной платформы добродетели спорта и Федерации волейбола Украины. Мероприятие прошло в Киеве при поддержке благотворительного фонда Favbet Foundation, активно способствующего укреплению спортивной добродетели, а также реализует ряд проектов по развитию детского и молодежного спорта.

На встрече обсуждались ключевые аспекты обеспечения добродетели в спорте, в частности, действия Министерства молодежи и спорта в этом направлении. Министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный во время открытия события подчеркнул, что проблема манипуляций результатами соревнований, включая договорные матчи, остается одной из самых больших угроз развитию спорта. Такие манипуляции не только нарушают честность и справедливость соревнований, но и создают серьезные риски для спортсменов, особенно молодежи, подрывая доверие к спортивным ценностям.

Участники встречи также обсудили усилия, предпринимаемые для борьбы с манипуляциями в спорте на международном уровне. В частности, речь шла о мерах, разработанных Международным олимпийским комитетом (МОК), в том числе Кодекс олимпийского движения по предотвращению манипулирования спортивными соревнованиями и его интеграции в регулирующие документы спортивных организаций.

Секретарь Национальной платформы добродетели спорта Наталья Радчук представила результаты работы платформы за 2023-2024 годы, в частности, статистику рассмотрения сообщений о нарушении спортивной добродетели. Она призвала всех участников спортивного процесса сообщать о любых подозрительных случаях, даже если они кажутся незначительными, ведь это способствует защите спорта и делает каждого частью решения, а не проблемы.

Как и предыдущие события, встреча с национальной волейбольной федерацией прошла при содействии Favbet Foundation. Ранее подобные мероприятия прошли с представителями Федерации хоккея Украины, Федерации бадминтона Украины и клубами женской гандбольной Суперлиги.

"Наше сотрудничество с Национальной платформой добродетели имеет целью не только борьбу с коррупцией, но и укрепление доверия к спортивным соревнованиям среди болельщиков, что является важным шагом для развития спорта в Украине в сложных современных условиях", - говорят в Favbet Foundation.