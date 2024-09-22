У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМДА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", - пояснили у КМДА

Зазначимо, що в цей же день, 22 вересня, зранку у Києві фіксували погіршення якості повітря. Столиця України опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.

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