У Києві нормалізувалася якість повітря, - КМДА
Станом на 15:30, 22 вересня, якість повітря у столиці України місті Києві нормалізувалася. Наразі спостерігається низький рівень забрудненості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Зазначається, що всі попередні рекомендації щодо обмеження перебування на вулиці скасовуються.
Рівень якості повітря на правому березі Києва
Додатково КМДА опублікували дані щодо якості повітря. Зокрема, на стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря, загальний індекс якості за адресою:
- вул. Турівська, 28 - становить 45 (низький рівень забрудненості);
- вул. Щусєва, 20 - 34 (низький рівень забрудненості);
- проспект Європейського союзу, 64-Г - 40 (низький рівень забрудненості);
- проспект Берестейський, 97 - 47 (низький рівень забрудненості);
- вул. Китаївська, 22 - 43 (низький рівень забрудненості).
Рівень якості повітря на лівому березі Києва
На лівому березі дані наступні:
- вул. Харківське шосе, 7/1, загальний індекс якості повітря - 38 (низький рівень забрудненості);
- вул. Архітектора Вербицького, 26 - 42 (низький рівень забрудненості).
"Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: PM2.5 і PM10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), ОЗ (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря", - пояснили у КМДА
Зазначимо, що в цей же день, 22 вересня, зранку у Києві фіксували погіршення якості повітря. Столиця України опинилася на п'ятому місці у світі за рівнем забруднення повітря.
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