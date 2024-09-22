В Киеве нормализовалось качество воздуха, - КГГА
По состоянию на 15:30, 22 сентября, качество воздуха в столице Украины в Киеве нормализовалось. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Отмечается, что все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются.
Уровень качества воздуха на правом берегу Киева
Дополнительно КГГА опубликовали данные по качеству воздуха. В частности, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха общий индекс качества по адресу:
- ул. Туровская, 28 - составляет 45 (низкий уровень загрязненности);
- ул. Щусева, 20 - 34 (низкий уровень загрязненности);
- проспект Европейского союза, 64-Г - 40 (низкий уровень загрязненности);
- проспект Берестейский, 97 - 47 (низкий уровень загрязненности);
- ул. Китаевская, 22 - 43 (низкий уровень загрязненности).
Уровень качества воздуха на левом берегу Киева
На левом берегу даны следующие:
- ул. Харьковское шоссе, 7/1, общий индекс качества воздуха - 38 (низкий уровень загрязненности);
- ул. Архитектора Вербицкого, 26 - 42 (низкий уровень загрязненности).
Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОС (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха", - пояснили в КГГА.
Отметим, что в этот же день, 22 сентября, утром в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.
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