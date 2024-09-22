В Киеве нормализовалось качество воздуха, - КГГА

По состоянию на 15:30, 22 сентября, качество воздуха в столице Украины в Киеве нормализовалось. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Общий индекс качества воздуха (CAQI, Common Air Quality Index) формируется автоматически на основе показателей нескольких основных загрязнителей: PM2.5 и PM10 (частицы пыли), SO2 (диоксид серы), NO2 (диоксид азота), ОС (приземный озон), CO (оксид углерода). Чем ниже показатель CAQI, тем лучше качество воздуха", - пояснили в КГГА.

Дополнительно КГГА опубликовали данные по качеству воздуха. В частности, на стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха общий индекс качества по адресу:

Отмечается, что все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются.

Отметим, что в этот же день, 22 сентября, утром в Киеве фиксировали ухудшение качества воздуха. Столица Украины оказалась на пятом месте в мире по уровню загрязнения воздуха.

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