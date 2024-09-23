В Києві нормалізувалася якість повітря

У Києві станом на 15:30 понеділка, 23 вересня, нормалізувалася якість повітря. Наразі спостерігається низький рівень забрудненості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря - 43 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою: вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря - 42 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря - 46 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря - 45 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря - 39 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря - 39 (низький рівень забрудненості).

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря - 36 (низький рівень забрудненості).

"Станом на 15:00 23 вересня якість повітря в Києві нормалізувалася. У місті спостерігається низький рівень забрудненості, всі попередні рекомендації щодо обмежень перебування на вулиці скасовуються", - сказано у повідомленні.

Причина погіршення стану повітря

В Україні та низці міст протягом останніх днів спостерігається значне погіршення якості повітря. Як розповів завідувач відділу Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) Анатолій Оперчук, така ситуація склалась через декілька причин - горіння торфяників навколо столиці та тепла, суха та безвітряна погода.

Детальніше про смог у Києві та чим він небезпечний - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

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