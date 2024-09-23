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В Киеве нормализовалось качество воздуха

Понедельник 23 сентября 2024 16:33
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В Киеве нормализовалось качество воздуха Иллюстративное фото: в Киеве нормализовалось качество воздуха 23 сентября (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

В Киеве по состоянию на 15:30 понедельника, 23 сентября, нормализовалось качество воздуха. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются", - сказано в сообщении.

Состояние воздуха на пунктах мониторинга

Правый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 36 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 45 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 46 (низкий уровень загрязненности).

Левый берег

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 42 (низкий уровень загрязненности).

На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 43 (низкий уровень загрязненности).

Причина ухудшения состояния воздуха

В Украине и ряде городов в последние дни наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Как рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Анатолий Оперчук, такая ситуация сложилась по нескольким причинам - горению торфяников вокруг столицы и теплая, сухая и безветренная погода.

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