В Киеве нормализовалось качество воздуха

В Киеве по состоянию на 15:30 понедельника, 23 сентября, нормализовалось качество воздуха. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются", - сказано в сообщении.

Причина ухудшения состояния воздуха

В Украине и ряде городов в последние дни наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Как рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Анатолий Оперчук, такая ситуация сложилась по нескольким причинам - горению торфяников вокруг столицы и теплая, сухая и безветренная погода.

Детальнее о смоге в Киеве и чем он опасен - узнайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.