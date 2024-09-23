В Киеве нормализовалось качество воздуха
В Киеве по состоянию на 15:30 понедельника, 23 сентября, нормализовалось качество воздуха. В настоящее время наблюдается низкий уровень загрязненности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"По состоянию на 15:00 23 сентября качество воздуха в Киеве нормализовалось. В городе наблюдается низкий уровень загрязненности, все предыдущие рекомендации по ограничению пребывания на улице отменяются", - сказано в сообщении.
Состояние воздуха на пунктах мониторинга
Правый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Туровская, 28 общий индекс качества воздуха - 36 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Щусева, 20 общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Европейского Союза, 64-Г общий индекс качества воздуха - 39 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу просп. Берестейский, 97 общий индекс качества воздуха - 45 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Китаевская, 22 общий индекс качества воздуха - 46 (низкий уровень загрязненности).
Левый берег
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу: ул. Харьковское шоссе, 7/1 общий индекс качества воздуха - 42 (низкий уровень загрязненности).
На стационарном пункте мониторинга атмосферного воздуха по адресу ул. Архитектора Вербицкого, 26 общий индекс качества воздуха - 43 (низкий уровень загрязненности).
Причина ухудшения состояния воздуха
В Украине и ряде городов в последние дни наблюдается значительное ухудшение качества воздуха. Как рассказал заведующий отделом Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения (МОЗ) Анатолий Оперчук, такая ситуация сложилась по нескольким причинам - горению торфяников вокруг столицы и теплая, сухая и безветренная погода.
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