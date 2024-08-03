У Києві і низці областей оголошено тривогу: Росія запустила дрони

Військові зазначали, що над Україною літають ворожі БпЛА, тож існує загроза їх застосування.

Про перші дрони у бік Київської області військові повідомили ще 2 липня о 23:54. Група БпЛА летіла з Чернігівської області.

Потім о 00:35 повідомлялося про групу дронів з Київської області у напрямку Житомирської області.

Проте за весь цей час тривоги у місті Києві не було. Її оголосили о 03:34.

Станом на 03:49 у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА) повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях.

"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", - йдеться у повідомленні.

Оновлено о 04:17

У місті Києві оголошено відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 4:00, повітряну тривогу оголошено у більшості регіонів України.