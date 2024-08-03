В Киеве и ряде областей объявлена тревога: Россия запустила дроны

Военные отмечали, что над Украиной летают вражеские БпЛА, и существует угроза их применения.

О первых дронах в сторону Киевской области военные сообщили еще 2 июля в 23:54. Группа БПЛА летела с Черниговской области.

Затем в 00:35 сообщалось о группе дронов из Киевской области в направлении Житомирской области.

Однако за все это время тревоги в Киеве не было. Ее объявили в 03:34.

По состоянию на 03:49 в Киевской областной военной администрации (КОВА) сообщили, что в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА. Силы ПВО работают по целям.

"Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности", - говорится в сообщении.

Обновлено в 04:17

В городе Киеве объявлен отбой воздушной тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 4:00, воздушная тревога объявлена в большинстве регионов Украины.