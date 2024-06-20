У Києві невідомі вчинили розгром на могилах "Да Вінчі", "Джуса" й Петриченка (відео)

Що відомо про акт вандалізму

"На могилах загиблих воїнів - "Да Вінчі", "Джуса", Петриченка - сьогодні вночі зробили розгром. Сім'ї та друзі це відновлять. А ось вам, абсолютні пі****си, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - написала Аліна Михайлова у соцмережі Х.

Як доказ було опубліковано відповідне відео.

Автор відео розповідає, що внаслідок акту вандалізму, який стався близько опівночі, на могилах Героїв (похованих на Аскольдовій могилі в Києві), все поламане, розтрощене й порване.

"Таблички зірвали, поламали. Побили всі лампадки на триптиху Героїв... Що можна сказати. Якісь божевільні люди. Навіть намальовано щось... Прапори обмальовані", - додав чоловік, який знімав відео.

Що відбувається на місці події

Дещо згодом волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова уточнила, що відео опубліковане "не з метою нас пожаліти", а з метою "проінформувати вчергове - якого рівня потвори серед нас, знайти їх і показати наглядно, фізично що... покарання буде".

"Я перебуваю вже на БРці, в районі виконання, тож на могилі я не буду присутня. Бо це просто наразі не є можливим. Дякую за розуміння. З поліцією я на зв'язку. Максимально швидко включились у справу та тримають контакт", - додала активістка.

Крім того, вона повідомила, що на місці події вже працюють слідчі й периметр загороджено.

"Зйомки вилучені й будуть проводитися слідчі дії. Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Дякую за підтримку", - наголосила захисниця України.

Дописи Михайлової (скріншот: x.com/Mykhailova_A)

Реакція українців

У коментарях під відео у соцмережі українці не жалкують слів та виразів: