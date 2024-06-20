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У Києві невідомі вчинили розгром на могилах "Да Вінчі", "Джуса" й Петриченка (відео)

Невідомі вчинили розгром на могилах полеглих захисників України (скріншот: x.com/Mykhailova_A)
Автор: Ірина Костенко

У Києві вночі 20 червня невідомі вчинили розгром на могилах полеглих захисників України - Дмитра Коцюбайла із позивним "Да Вінчі", Андрія Пільщикова з позивним "Джус", а також Павла Петриченка.

РБК-Україна із посиланням на опубліковане у соціальних мережах відео розповідає, що саме трапилось.

Що відомо про акт вандалізму

"На могилах загиблих воїнів - "Да Вінчі", "Джуса", Петриченка - сьогодні вночі зробили розгром. Сім'ї та друзі це відновлять. А ось вам, абсолютні пі****си, хто це зробив - буде дуже погано, бо ми знайдемо кожного", - написала Аліна Михайлова у соцмережі Х.

Як доказ було опубліковано відповідне відео.

Автор відео розповідає, що внаслідок акту вандалізму, який стався близько опівночі, на могилах Героїв (похованих на Аскольдовій могилі в Києві), все поламане, розтрощене й порване.

"Таблички зірвали, поламали. Побили всі лампадки на триптиху Героїв... Що можна сказати. Якісь божевільні люди. Навіть намальовано щось... Прапори обмальовані", - додав чоловік, який знімав відео.

Що відбувається на місці події

Дещо згодом волонтерка та військовослужбовиця Аліна Михайлова уточнила, що відео опубліковане "не з метою нас пожаліти", а з метою "проінформувати вчергове - якого рівня потвори серед нас, знайти їх і показати наглядно, фізично що... покарання буде".

"Я перебуваю вже на БРці, в районі виконання, тож на могилі я не буду присутня. Бо це просто наразі не є можливим. Дякую за розуміння. З поліцією я на зв'язку. Максимально швидко включились у справу та тримають контакт", - додала активістка.

Крім того, вона повідомила, що на місці події вже працюють слідчі й периметр загороджено.

"Зйомки вилучені й будуть проводитися слідчі дії. Переставляти, прибирати речі не дозволено поки що, тож прошу вас не спішити їхати та наводити лад на могилах. Дякую за підтримку", - наголосила захисниця України.

Дописи Михайлової (скріншот: x.com/Mykhailova_A)

Реакція українців

У коментарях під відео у соцмережі українці не жалкують слів та виразів:

  • "Абсолютні паскуди... Буквально вчора там був, ще все було ціле"
  • "Ох же і падлюки, бояться й ненавидять їх навіть мертвих. І я не про виконавців, а про замовників. Виконавці, скоріш за все, якісь кон**ні безмозкі малолєтки, яких знайшли через ТГ чи ТікТок"
  • "Ждуни, або може ідіоти з Телеграму за 1000 рубльов…"
  • "Лише жорстка фізична розправа. Ніякої поліції та іншої толерантності й демократичної х**ні. Лише жорстко, зламані руки, щелепи, зламані коліна, лікті"
  • "Сподіваюсь, їх знайдуть швидше, ніж поліція. І покарання буде суворіше, ніж штраф чи умовний термін"

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як українці попрощалися з видатним льотчиком Валентином Коренчуком в Києві.

Дивіться також сильне відео з цитатами Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі").

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