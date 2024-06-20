В Киеве неизвестные устроили разгром на могилах "Да Винчи", "Джуса" и Петриченко (видео)

Что известно об акте вандализма

"На могилах погибших воинов - "Да Винчи", "Джуса", Петриченко - сегодня ночью совершили разгром. Семьи и друзья это восстановят. А вот вам, абсолютные пи****сы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого", - написала Алина Михайлова в соцсети Х.

В качестве доказательства было опубликовано соответствующее видео.

На могилах погибших воинов – Да Винчи, Джуса, Петриченко – сегодня ночью сделали разром



Семьи и друзья это восстановят



А вот вам абсолютные пидарасы, кто это сделал - будет очень плохо, потому что мы найдем каждого pic.twitter.com/lsVvYOeFTi - Alina Mykhailova

Автор видео рассказывает, что в результате произошедшего около полуночи акта вандализма на могилах Героев (похороненных на Аскольдовой могиле в Киеве), все сломано, разбито и порвано.

"Таблички сорвали, поломали. Побили все лампадки на триптихе Героев... Что можно сказать. Какие-то сумасшедшие люди. Даже нарисовано что-то... Флаги обрисованы", - добавил мужчина, снимавший видео.

Что происходит на месте события

Немного позже волонтер и военнослужащая Алина Михайлова уточнила, что видео опубликовано "не с целью нас пожалеть", а с целью "проинформировать в очередной раз - какого уровня чудовища среди нас, найти их и показать наглядно, физически что... наказание будет".

"Я нахожусь уже на БРке, в районе исполнения, поэтому на могиле я не буду присутствовать. Потому что это просто пока не возможно. Благодарю за понимание. С полицией я на связи. Максимально быстро включились в дело и держат контакт", - добавила активистка.

Кроме того, она сообщила, что на месте события уже работают следователи и периметр огражден.

"Съемки изъяты и будут проводиться следственные действия. Переставлять, убирать вещи не разрешено пока, поэтому прошу вас не спешить ехать и наводить порядок на могилах. Спасибо за поддержку", - подчеркнула защитница Украины.

Посты Михайловой (скриншот: x.com/Mykhailova_A)

Реакция украинцев

В комментариях под видео в соцсети украинцы не жалеют слов и выражений: