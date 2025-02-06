У Києві неподалік Пущі-Водиці сталась аварія: хто залишився без води і де її знайти
ПрАТ "АК Київводоканал" ліквідовує пошкодження водопровідної магістралі. Аварія сталась на розі вулиць Міська і Курортна міста Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.
Що відомо про аварію та де знайти питну воду
У КМДА розповіли, що пошкодження водопровідної магістралі сталось на розі столичних вулиць Міська і Курортна. Спеціалісти "Київводоканалу" вже ліквідовують наслідки аварії.
У зв'язку з такою ситуацією, тимчасово відсутнє водопостачання:
- в Пущі-Водиці;
- у селі Горенка.
Громадянам повідомили також, що питну воду можна взяти в автоцистернах, розміщених за адресами:
- вулиця Федора Максименка, 4;
- вулиця Ірини Жиленко, 9.
"Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію повідомлять у Telegram-каналі "Київ Комунальний", - підсумували у КМДА.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
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