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У Києві неподалік Пущі-Водиці сталась аварія: хто залишився без води і де її знайти

Четвер 06 лютого 2025 16:02
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У Києві неподалік Пущі-Водиці сталась аварія: хто залишився без води і де її знайти У Києві сталось пошкодження водопровідної магістралі (фото: vodokanal.kiev.ua)
Автор: Ірина Костенко

ПрАТ "АК Київводоканал" ліквідовує пошкодження водопровідної магістралі. Аварія сталась на розі вулиць Міська і Курортна міста Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

Що відомо про аварію та де знайти питну воду

У КМДА розповіли, що пошкодження водопровідної магістралі сталось на розі столичних вулиць Міська і Курортна. Спеціалісти "Київводоканалу" вже ліквідовують наслідки аварії.

У зв'язку з такою ситуацією, тимчасово відсутнє водопостачання:

  • в Пущі-Водиці;
  • у селі Горенка.

Громадянам повідомили також, що питну воду можна взяти в автоцистернах, розміщених за адресами:

  • вулиця Федора Максименка, 4;
  • вулиця Ірини Жиленко, 9.

"Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію повідомлять у Telegram-каналі "Київ Комунальний", - підсумували у КМДА.

У Києві неподалік Пущі-Водиці сталась аварія: хто залишився без води і де її знайтиДопис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

Читайте також, що відомо про ймовірні нові правила для транспорту Києва під час повітряної тривоги - які є варіанти та чи поїде метро.

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