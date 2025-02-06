У Києві неподалік Пущі-Водиці сталась аварія: хто залишився без води і де її знайти

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Telegram.

"Про терміни виконання робіт, ліквідацію пошкодження та іншу додаткову інформацію повідомлять у Telegram-каналі " Київ Комунальний ", - підсумували у КМДА.

Громадянам повідомили також, що питну воду можна взяти в автоцистернах , розміщених за адресами:

У КМДА розповіли, що пошкодження водопровідної магістралі сталось на розі столичних вулиць Міська і Курортна. Спеціалісти "Київводоканалу" вже ліквідовують наслідки аварії.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в центрі Києва обмежили рух транспорту, тому водіям за певних умов доведеться змінювати свій маршрут.

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